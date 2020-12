Lotta al virus Covid, Lazio: test in farmacia superano quelli rapidi in laboratorio. E' la prima volta Lo ha annunciato l'Unità di Crisi per il Covid della Regione Lazio: su oltre 10 mila test antigenici rapidi, 5571 sono stati eseguiti nelle farmacie e 4970 nei laboratori

06/12/2020

L'Unità di Crisi per il Covid della Regione Lazio ha annunciato poco fa che "nella giornata di ieri, per la prima volta, i test antigenici rapidi eseguiti nelle farmacie hanno superato i test rapidi eseguiti nei laboratori privati. Su oltre 10 mila test antigenici rapidi, 5571 sono stati eseguiti nelle farmacie e 4970 nei laboratori.

