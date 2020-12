Il maltempo che dalla serata di ieri sta flagellando molte zone della Ciociaria, ha messo in ginocchio anche la città di Ferentino. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco. Strade allagate, alberi sulle strade, tetti delle abitazioni scoperchiati. Numerosi i disagi per i cittadini che si sono ritrovati scantinati e abitazioni allagati. Diverse le immagini e anche molti i video postati sui social dai cittadini. Un video girato da Mirco Arduini mostra il fiume in piena in località Le Tofe.