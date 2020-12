Cassinate devastato dal maltempo, la pioggia e il vento forte che si sono abbattuti nella notte sul territorio hanno lasciato il segno. Terreno smottato, intere aree allagate, sottopassi fuori uso, alberi sulle strade. Il risveglio è stato duro. A Cassino diversi i danni, in alcuni terrazzi si sono staccate le tende cadendo rovinosamente sulle strade e nei cortili. Carrellati della differenziata a terra e rifiuti sparsi ovunque dal vento, garage e cantine allagate. Fin dall'alba è partita la conta dei danni. A Roccasecca si sono registrati allagamenti e smottamenti. I sottopassi di via Toscana e via Campo del medico sono ancora chiusi ed allagati nonostante gli impianti siano in funzione. Ci sono alberi caduti e franamenti su alcuni tratti di strada con interruzione della corrente. Molte vie sono impraticabili e interdette al traffico come ad esempio il ponte dello Spirito Santo perché il Melfa risulta in piena come tutti i canali più importanti. Disagi e criticità anche a Sant'Elia, nei comuni della Valle dei Santi. Intere coltivazioni sono state spazzate via. Amministratori in campo, oggi è previsto ancora maltempo.