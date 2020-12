Il maltempo continua a fare danni. Ad Arpino in contrada Vuotti casa allagata, più di un metro e mezzo nel seminterrato, due auto sommerse e tirate fuori grazie all'intervento della protezione civile. Nella notte un fulmine è caduto su una villa a Sora, in via Tofaro; immediato è stato l'arrivo dei vigili del fuoco.

In questi minuti la polizia locale di Sora ha costatato l'allargamento del parcheggio del Pala Polsinelli destinato al drive through. Paura per le immagini che arrivano da Isola del Liri per la forza della Cascata Grande. Tutto il territorio è messo in ginocchio dall'ondata di maltempo.

Il maltempo flagella il Sorano: allagamenti, frane e fiumi ingrossati 2 ore fa Allagamenti, frane, fiumi ingrossati. Si è svegliato così questa mattina il territorio Sorano con squadre di volontari della protezione civile, vigili del fuoco e macchine comunali impegnati a fronteggiare l'allerta arancione di queste ore. Ad Arpino è ceduto un muretto di pietra nella zona Collecarino invadendo la carreggiata, ma non solo. Allagamenti registrati in zona San Sossio, ma anche a Sora. Sorvegliato speciale il fiume Liri, monitorato il territorio di Pescosolido e spaventosa la Cascata Grande ad Isola del Liri. A Fontechiari il Rio sta per esondare nei pressi della superstrada Sora-Cassino. di: Ecp