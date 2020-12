Il fiume Rapido all'altezza della strada, lungo il percorso sia ciclabile che automobilistico, a meno di mezzo metro dagli argini. Le violente precipitazioni non hanno risparmiato alcuna zona della città martire, ma lungo il fiume "urbano" la situazione fa salire il livello di allerta. L'ingrossamento minaccia pericolosamente le strade che costeggia e il Comune è in azione da questa mattina per monitorare ogni situazione. Circolazione difficoltosa e terreni allagati come pure alberi sradicati.

Il Gari è straripato, in campo due squadre della protezione civile. Il sindaco invita i cittadini a non muoversi