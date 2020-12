Il valore Rt in Italia è sceso sotto quota 1. Precisamente a 0,91. Da oggi una sola Regione, l'Abruzzo, resta in fascia rossa, vale a dire con le misure di contenimento al livello massimo previsto. Altre 8 Regioni invece, in virtù del calo dei contagi e dei ricoveri, passano in una fascia di allarme meno grave.

Campania, Toscana, Valle d'Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano passano da rosso ad arancione. Mentre Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Puglia ed Umbria passano dalla fascia arancione a quella gialla.

Per il resto: Molise, Sicilia, Sardegna, Lazio, Liguria, Veneto Provincia autonoma di Trento si confermano in fascia gialla. Lombardia, Piemonte, Basilicata e Calabria restano arancioni. Va pure aggiunto che Lombardia e Piemonte confidano di scendere in fascia gialla tra una settimana.