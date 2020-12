Si era impossessato di oggetti in oro di famiglia per poterli poi rivendere e quindi monetizzare il tutto, ma è stato scoperto e denunciato. L'episodio si è verificato a Castelforte, dove un diciottenne ha pensato di potersi appropriare di monili in oro del nonno, il quale li custodiva nella sua abitazione, ignaro che potessero far gola al nipote. E invece l'anziano, l'altro giorno, si è accorto che quei gioielli di famiglia, che al di là del valore di mercato (circa tremila euro), costituivano un prezioso ricordo, era spariti dalla propria abitazione.

Una scoperta che ha amareggiato il pensionato, il quale non riusciva a farsi capace come potessero essere spariti quegli oggetti. Non c'erano segni di effrazione alle porte e alle finestre e quindi la scomparsa dei gioielli è apparsa molto strana, in quanto in casa non era entrato nessuno al di fuori dei familiari. Così sono stati interessati i carabinieri, ai quali è bastato poco per scoprire cosa era effettivamente successo.

Infatti i militari della stazione di Castelforte, insieme ai colleghi di Santi Cosma e Damiano, hanno indirizzato le indagini all'interno del nucleo familiare. E hanno scoperto che l'autore del furto era stato il nipote, che appunto vive insieme al nonno. Fortunatamente gli ori erano ancora in possesso del diciottenne e quindi i militari dell'Arma li hanno recuperati tutti e riconsegnati al proprietario. Per il giovane è scattata la denuncia in stato di libertà da parte dei carabinieri, i quali hanno inviato una informativa ai giudici del Tribunale di Cassino.