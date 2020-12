Allagamenti, frane, fiumi ingrossati. Si è svegliato così questa mattina il territorio Sorano con squadre di volontari della protezione civile, vigili del fuoco e macchine comunali impegnati a fronteggiare l'allerta arancione di queste ore. Ad Arpino è ceduto un muretto di pietra nella zona Collecarino invadendo la carreggiata, ma non solo. Allagamenti registrati in zona San Sossio, ma anche a Sora. Sorvegliato speciale il fiume Liri, monitorato il territorio di Pescosolido e spaventosa la Cascata Grande ad Isola del Liri. A Fontechiari il Rio sta per esondare nei pressi della superstrada Sora-Cassino.