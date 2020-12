Nuovi contagiati sotto quota 100 in provincia di Frosinone. Mentre i negativizzati sono ancora una volta in numero superiore: 152. La curva comincia a piegarsi. Ma si registrano altri 3 decessi.



La situazione

Per la verità nei bollettini ufficiali di ieri della Regione Lazio e della Asl i morti positivi al Covid sono 5. Però di 2 il quotidiano Ciociaria Oggiaveva già dato conto nell'edizione di ieri. I deceduti di ieri sono una donna di 89 anni residente a Ferentino, un uomo di 95 anni di Verolie una donna di 89 anni residente a Frosinone.

Tutti con precedenti patologie. I nuovi casi positivi sono stati invece 98. Su 1.116 tamponi effettuati. La percentuale è scesa fino all'8,78%. Un valore importante. I negativizzati sono stati 152, vale a dire 54 in più rispetto ai malati. A Sora 16 positivi e 23 negativizzati, a Cassino 8 nuovi contagi e 9 guariti. Poi Veroli: 8 casi positivi e 6 negativizzati. Quindi Alatri: 7 positivi e 4 guariti. C'è poi Ferentino: 5 casi e 2 negativizzati. A Frosinone 4 positivi e 5 negativizzati. A Fiuggi invece 4 nuovi casi e 4 guariti. Isola del Liri: 3 nuovi positivi e 7 negativizzati.



Il trend

Dall'inizio di novembre per la settima volta si è andati sotto quota 100 contagiati. Ma in cinque occasioni è stato di lunedì, quando cioè si effettuano e si processano molti meno tamponi rispetto agli altri giorni.

Domenica 29 novembre i positivi erano stati 84. Siamo nella quarantesima settimana dall'inizio della pandemia in provincia di Frosinone. Finora 600 nuovi contagiati in sei giorni, per una media di 100 ogni ventiquattro ore.

Questa la sequenza completa: 54 casi il trenta novembre, 104 il primo dicembre, 136 il due, 105 il tre, 103 il quattro, 98 il cinque. Nello stesso periodo 1.190 persone negativizzate, cioè guarite. Per una media di 198,33 al giorno. Limitando l'analisi soltanto a dicembre, i casi sono stati 546 in cinque giorni, per una media di 109,2. Netta ed evidente la discesa. Ricordiamo l'intero andamento di novembre: 399 contagi il primo novembre. Poi 87 il due novembre, 355 il tre, 276 il quattro, 394 il cinque, 349 il sei, 301 il sette, 282 l'otto. Quindi la curva ha proseguito così: 54 contagi il nove novembre, 201 il dieci, 275 l'undici, 305 il dodici, 220 il tredici, 215 il quattordici, 300 il quindici.

Continuando: 69 casi il sedici novembre, 225 il diciassette, 343 il diciotto, 337 il diciannove, 188 il venti, 226 il ventuno, 192 il ventidue. E ancora: 83 casi il ventitré novembre, 189 il ventiquattro, 165 il venticinque, 154 il ventisei, 151 il ventisette, 115 il ventotto, 84 il ventinove e 54 il trenta. Per un totale di 6.588 casi positivi: una media di 219,66 ogni ventiquattro ore. Mentre ad ottobre c'erano stati 3.528 contagi in trentuno giorni, per una media di 113,8 ogni ventiquattro ore. In due mesi ottobre e novembre, in provincia di Frosinone si sono registrati 10.116 contagi.

Degli 11.749 totali. L'86,10%. Il peso dell'ondata autunnale è concentrato in quei 61 giorni. Vale la pena ricordare le media mensili della curva del contagio: 13,8 casi al giorno a marzo, 7,63 ad aprile, 0,83 a maggio, 0,46 a giugno, 0,35 a luglio, 5,16 ad agosto, 7,43 a settembre, 113,8 a ottobre, 219,66 a novembre.

A dicembre finora siamo a 109,2. Pure sul versante delle settimane la situazione è migliorata: nella trentaquattresima media di 183,28, nella trentacinquesima 235,86, nella trentaseiesima 292 (il picco), nella trentasettesima 224,28. Nella trentottesima 225,71, nella trentanovesima 134,42. Oggi si conclude la quarantesima, ma finora siamo ad una media di 100.



I decessi

Questo dato resta alto. Ieri altri 3. A dicembre sono stati 15 in sei giorni, per una media di 2,5 ogni ventiquattro ore. Sono 54 i deceduti in tredici giorni: la media è di 4,15 ogni ventiquattro ore. 67 in diciotto giorni: media di 3,72. Questo comunque l'andamento dei decessi nei vari mesi: a marzo sono stati 25, ad aprile 23, a maggio 2, a giugno 8.Poi zero morti sia a luglio che ad agosto, 1 a settembre e 9 ad ottobre. Quindi 100 a novembre. A dicembre 15. Il totale, dall'inizio della pandemia è 183.



Il valore Rt

Si tratta dell'indice di trasmissibilità del virus. La settimana scorsa nel Lazio la situazione era la seguente: a Roma 0,68, a Latina 0,65, a Frosinone 1,35, a Rieti 0,88 e a Viterbo 0,95. L'Rt è riferito però a due settimane prima, quando cioè la Ciociaria era anche sopra i 300 casi e arrivava dal periodo di picco (2.044 casi tra il 2 e l'8 novembre, 292 al giorno).

Adesso la situazione è nettamente migliorata. Nel report della settimana compresa tra il 23 e il 29 novembre in Ciociaria Rt si era già abbassato, fino a 0,80. Ora, secondo autorevoli indiscrezioni sarebbe compreso tra 0,50 e 0,60. Per il resto, aumentano i guariti: sono8.457, il 71,9% dei contagiati (11.749).

Continuano a scendere pure i positivi in isolamento domiciliare: 1.912.



Il vaccino

La Asl di Frosinone sta lavorando alla predisposizione del piano vaccinale, che la prossima settimana verrà inoltrato alla Regione. In tutto il Lazio è stato disposto l'acquisto di 80 frigoriferi dove conservare la dosi del vaccino della Pfizer (ad una temperatura di -80 gradi): 3 di questi serviranno all'Azienda Sanitaria di Frosinone.

Nel Lazio dovrebbe arrivare una prima tranche di 180.000 dosi: in prima battuta saranno somministrate agli operatori sanitari e delle Rsa, compresi gli ospiti.

Il 29 dicembre è previsto il parere dell'Agenzia Europea del Farmaco. Il vaccino della Pfizer dovrà essere somministrato in due dosi, a distanza di tre settimane l'una dall'altra.