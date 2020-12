Scatta l'allerta meteo, con forte intensificazione dei fenomeni atmosferici a partire dalla serata di oggi (sabato 5 dicembre) e per le successive 24-36 ore, con innalzamento del grado da "gialla" ad "arancione".

Di conseguenza il Comune di Frosinone, con una nota diffusa poco fa, ha reso noto che "in adempimento degli obblighi connessi all'allerta meteo diffusa nel pomeriggio dal Centro Funzionale Regionale, si comunica che, in via precauzionale, saranno chiusi al traffico veicolare i seguenti sottopassi: via G. Pasta (che collega via Pier Luigi da Palestrina e corso Lazio); via Vivaldi (zona san Giuliano); viale Volsci (ex Monti Lepini). La chiusura è prevista dalle ore 23 di sabato 5 dicembre fino alle 7 di domenica 6 dicembre.

Alla chiusura provvederà il Gruppo Comunale di Protezione Civile; alla riapertura, la Polizia Locale.