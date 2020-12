Compra a Fiuggi, scatta un selfie e vinci un nuovo acquisto! Ma soprattutto aiuta il commercio locale.

Questi in sintesi i passaggi chiave della nuova iniziativa, voluta fortemente dall'assessore con delega al commercio Simona Girolami, condivisa dall'amministrazione comunale di Fiuggi e realizzata grazie alla preziosa collaborazione di tutte le associazioni territoriali di settore.

"In questo momento così difficile per tutti - spiega Simona Girolami - abbiamo il dovere di sostenere anche il comparto commerciale, i nostri cari commercianti e artigiani che stanno fortemente risentendo della crisi economica in corso e delle limitazioni imposte dai Dpcm. Per questi motivi abbiamo ideato l' iniziativa, un modo per creare solidarietà e incentivare gli acquisti nella nostra cittadina.

Di seguito, in sintesi, le linee guida:

1. Fai un acquisto in un negozio aderente all'iniziativa.

2. Realizza un selfie mostrando la locandina che trovi nell'attività commerciale.

3. Invia dall'08 dicembre al 6 gennaio la foto, lo scontrino e la liberatoria che trovi nel negozio o sul sito del Comune, all'indirizzo mail stsp@comunedifiuggi.it.

4. I selfie verranno pubblicati sulla pagina fb ufficiale del Comune di Fiuggi.

5. Tutti coloro che decideranno di aderire all'iniziativa, parteciperanno all'estrazione a sorte che si terrà il 18 gennaio in presenza di apposita commissione e in diretta Facebook.

6. I primi tre estratti vinceranno ciascuno 1 buono acquisto del valore di 100 euro da spendere in un esercizio commerciale di Fiuggi.

7. Ciascuno potrà aumentare le possibilità di vincere partecipando fino a 3 volte purché gli acquisti avvengano in negozi diversi.

"Sette mosse - conclude l'assessore Girolami – per dimostrarci che, come sempre e nonostante tutto, siamo estremamente orgogliosi di sostenere la nostra identità! Il regalo di Natale? Noi lo compriAmo a Fiuggi!".