L'epidemia da Covid-19 non risparmia i cittadini dalla temerarietà dei ladri neppure in questo periodo dell'anno, caratterizzato dalle restrizioni dell'emergenza Covid. Nonostante i cittadini vivano molte più ore del consueto all'interno delle proprie abitazioni, tra smart working, didattica a distanza e distanziamento sociale, anche Castro dei Volsci si ritrova ostaggio dei ladri. Infatti, è stata registrata una catena di furti nelle giornate di giovedì e venerdì scorsi, che ha messo in allerta tutta la popolazione.

Una serie da incubo iniziata nel pomeriggio del 3 dicembre, giornata in cui sono partite le prime segnalazioni con nelle zone Farneta, Barbogliano e San Sosio. I ladri, dopo avere messo a segno i colpi, si sono spostati in località Pozzotello ma, successivamente, sono stati messi in fuga proprio a San Sosio. Furti che, fortunatamente, sono stati in qualche modo interrotti o sventati dai residenti, allertati da un rumore insolito o da figure sospette che si aggiravano intorno alle proprie case.

I malviventi hanno agito a pochi giorni dai furti segnalati anche a Ceccano, nella zona di Casamarciano. Un territorio, quello al confine tra i due Comuni, molto vasto e difficile da controllare anche per le forze dell'ordine. Dai cittadini di Castro dei Volsci, pertanto, arriva un appello nei confronti delle forze di polizia affinché vengano intensificati i controlli e la presenza sul territorio. Infatti, nonostante questo periodo sia comunque difficile a livello economico per tante famiglie, rischia di diventare drammatico quando neanche le abitazioni, esposte alle azioni dei ladri, sembrano un rifugio sicuro dall'epidemia.