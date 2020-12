Via Santa Cecilia bloccata tra l'incrocio di Tecchiena e l'innesto per Monte San Marino in territorio di Alatri. Quattro mezzi sono rimasti coinvolti in un incidente questa mattina.

Una delle auto è andata completamente distrutta con il guidatore trasportato in ospedale dal 118. Sul posto due pattuglie della polizia locale agli ordini del maggiore Dino Padovani che stanno effettuando i rilievi e coordinare la viabilità.

Il gran frastuono dovuto all'incidente ha richiamato molte persone sul luogo dell'impatto. In questo momento si stanno effettuando le operazioni per spostare i mezzi coinvolti nel sinistro.