Torna l'incubo furti nella notte. Più colpi o tentati colpi nelle periferie di Cassino. I residenti hanno segnalato sui social una serie di furti, riusciti o tentati, tra via Selvotta, via Sant'Antonino e in altre zone periferiche.

Qualcuno ha segnalato una station wagon di colore scuro nei pressi delle case prese di mira. E altri hanno indicato anche un Doblo', forse rubato in un'officina.

Le forze dell'ordine sono state allertate nell'immediatezza e hanno battuto a tappeto l'intero territorio.