Si svolgerà domani (domenica 6 dicembre) dalle ore 17, in Largo Turriziani a Frosinone, una manifestazione ''contro censura e restrizioni'' e ''contro i Dpcm del Governo'' promossa da giovani e commercianti. Il flash mob, annunciano i promotori, sarà pacifico e regolarmente autorizzato, si svolgerà senza simboli politici e solo con i tricolori, con mascherine e distanziamento, ma con la massima determinazione.

''Domenica saremo in piazza contro le continue restrizioni 'orwelliane' del governo - dichiarano in una nota congiunta Fernando Incitti, giovane imprenditore, Daniele Massa, studente, e Giuseppe Vittigli, consulente del lavoro - nel 2021, anche a causa delle restrizioni natalizie che si riveleranno catastrofiche, ci ritroveremo in una crisi senza precedenti e con un governo, che in questi mesi, anziché assumersi le proprie responsabilità, ha preferito puntare il dito contro gli italiani, che, al contrario, si sono comportati in maniera fin troppo esemplare''.

''I cosiddetti ristori a nostro favore di questi mesi si possono considerare ridicoli - hanno aggiunto i commercianti - nessun annullamento fiscale e nessuna misura concreta da parte del governo per evitare la catastrofe per i piccoli imprenditori italiani''. ''Il governo, quest'estate, ha preferito andare in vacanza anziché preparare la Nazione per la cosi detta seconda ondata - hanno aggiunto le categorie giovanili - nessun potenziamento della sanità pubblica, nessun intervento concreto per risolvere la situazione''.

''Domenica 6 saremo in piazza con la massima determinazione - hanno concluso Incitti, Massa e Vittigli - il vaso è colmo e non possiamo restare a guardare''.