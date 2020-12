Si è reso protagonista di un raid vandalico ai danni di un bar, lo scorso 21 ottobre quando, stando alle accuse, ha distrutto sedie, tavole, fioriere di un locale del centro storico, oltre a panchine e lampioni della pubblica illuminazione.

La scena non è passata inosservata agli occhi di alcuni cittadini presenti davanti all'esercizio commerciale. Sconcertati e increduli per quanto stava accadendo.

Scena che ha provocato, ovviamente, anche il disappunto della titolare dell'attività alla quale non è rimasto altro da fare che presentare la denuncia.

Dopo un'attenta attività investigativa i carabinieri hanno rintracciato l'autore, un ventunenne del luogo. Per il giovane è così scattata la denuncia per danneggiamento aggravato.

La ricostruzione

Aveva alzato un po' troppo il gomito e all'improvviso si è scagliato contro tutto quello che si è trovato davanti. I militari della locale stazione carabinieri giovedì mattina lo hanno denunciato. Il ventunenne tra l'altro era già censito per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. L'accurata attività investigativa svolta dagli operanti, dopo la segnalazione della proprietaria del bar, ha permesso di risalire all'autore. Attività che si è svolta anche attraverso la raccolta di testimonianze e nella visione delle immagini estrapolate dalle telecamere presenti. Il giovane deve quindi rispondere dell'accusa di danneggiamento aggravato.