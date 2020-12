"La notizia di 993 morti a causa del Covid, solo nella giornata di ieri, ci racconta di una vera catastrofe che stiamo vivendo in Italia - ha commentato il sindaco Salera al termine di una giornata interminabile, affidando ai social i suoi pensieri - Anche se i freddi numeri non sconvolgono davvero come quando invece si conoscono le persone che vengono a mancare.

Anche nella nostra città, in questi mesi, abbiamo assistito purtroppo a molte morti dovute al Covid, oltre naturalmente alle altre causate da altre malattie o incidenti. Ma quando oggi è arrivata la notizia della morte di un ragazzo in giovane età, figlio di una nostra dipendente comunale, Anita, a cui siamo tutti molto legati per la sua abnegazione e per la sua umanità, il dolore è entrato dritto dritto nelle nostre vite, tra gli amministratori, i dipendenti comunali e tutte le persone che in questi anni hanno avuto modo di confrontarsi con i servizi sociali. È la diciottesima persona morta a causa del Covid nella città di Cassino (era ricoverato al Santa Scolastica, ndr), questo maledetto virus che spesso si unisce ad altre patologie e non lascia scampo.

18 famiglie che, solo a Cassino, non hanno potuto più riabbracciare i propri cari e hanno sofferto di un dolore cieco, fatto di mancati abbracci e solitudine. A tutte queste famiglie e ad Anita giunga forte l'abbraccio e l'affetto di una comunità intera che si stringe a loro nel momento del dolore intenso". I funerali del quarantacinquenne si svolgeranno domani (sabato 5 dicembre) alle 15 nella chiesa di Sant'Antonio".