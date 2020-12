Ladri in azione a Pescosolido. I topi d'appartamento hanno aspettato il calar del sole per entrare in una villetta su via Elena. Una volta tornati a casa, dopo la giornata di lavoro, la spiacevole sorpresa che ha lasciato senza parole i proprietari. Camere sottosopra, cassetti aperti, come anche le ante degli armadi, vestiti a terra.

Una scena che difficilmente verrà dimenticata. Ora è il tempo della conta dei danni, sporgere denuncia alle forze dell'ordine e sanificare tutto. Al momento non è ancora chiaro cosa i ladri abbiano portato via, certo è che fa male all'animo immaginare che sconosciuti siano stati nella propria casa, in un posto che dovrebbe dare sicurezza, ed abbiano frugato tra i ricordi di una vita.