Spaventoso incidente nel tratto autostradale dell'A1, tra Anagni e Colleferro, in direzione Nord. Lo scontro ha visto coinvolti, nel pomeriggio, un furgone e un'automobile. Secondo quanto si apprende, sarebbero due le persone ferite.

Sul posto la macchina dei soccorsi con il 118 per soccorrere i feriti e la polizia stradale per i rilievi. I mezzi sono stati spostati per permettere il ritorno alla normalità della circolazione stradale.