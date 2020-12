Circolazione automobilistica a targhe alterne. Scatta oggi il piano stradale a Ferentino che s'inserisce nel disegno complessivo dettato dall'ordinanza sindacale, figlia del piano regionale del miglioramento della qualità dell'aria, quindi per combattere le polveri sottili. Per cui targhe alterne nel centro città fino al 31 marzo 2021.

Quella di oggi è la prima giornata di targhe alterne. Oggi potranno entrare nei varchi del centro storico (viale Marconi-Vascello e Porta Montana-Consolare) le auto con targa pari, dalle ore 8,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 22; mentre il lunedì sarà la volta delle targhe dispari.

In deroga al disposto delle targhe alterne, potranno comunque circolare le seguenti categorie di veicoli: auto a trazione elettrica e ibride, veicoli alimentati a metano e a gpl, veicoli euro 6, oltre agli automezzi di soccorso e delle forze dell'ordine, servizio pubblico e servizio disabili.

Le targhe alterne vanno ad aggiungersi alle domeniche ecologiche (10 e 31 gennaio 2021, 14 febbraio 2021), nonché alla fascia gialla e rossa. Intanto le polveri sottili in città nell'anno corrente hanno superato il limite in 33 giorni (aggiornamento al 2 dicembre 2020), a fronte del massimo consentito in un anno di 35 giorni.

Bisogna prestare attenzione anche alla fascia gialla che riguarda l'area più centrale circoscritta dalle strade seguenti: via Consolare (Porta Montana), viale Guglielmo Marconi (bivio Vascello), via Valeria, via Consolare (bivio con via Cavour), via Antica Curia, via del Ierone.

Mentre la fascia rossa interessa le strade urbane fuori dal centro. La tematica ambientale è globale e non è affatto semplice da risolvere e purtroppo mina la salute di tutti. Tali iniziative rappresentano solo palliativi: «si ritiene necessario – recita l'ordinanza – condurre una valutazione approfondita sui diversi aspetti per trovare una soluzione condivisa, che possa andare incontro alle diverse esigenze della città».