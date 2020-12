Pagnotte in dono a chi è in difficoltà. Un gesto di solidarietà. Il panificio di Pucchio di via Ponte Ricciotto a Sora ha donato all'A.v.e.s.s. trenta pagnotte di pane da 500 grammi l'una e l'associazione le ha consegnate alle famiglie in difficoltà economica che hanno ringraziato per il gesto di umanità.

La solidarietà al tempo di pandemia acquista una valenza ancora più importante