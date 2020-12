Il Natale 2020 sarà ricordato come un periodo particolare, smorzato dall'atmosfera che l'epidemia ha creato in tutta Italia. La Giunta comunale, tuttavia, non lascerà i cittadini di Giuliano senza iniziative per tenere vivo lo spirito natalizio. In una nota dell'Amministrazione civica si legge la volontà di rispettare le tradizioni. «A causa dell'emergenza pandemica in atto, le attività socio-culturali del periodo natalizio debbono necessariamente essere limitate.

Nonostante ciò si vuole preservare l'immagine dello spirito natalizio attraverso l'allestimento delle luminarie, che la tradizione più antica giulianese lega a questo periodo, ovvero l'accensione del fuoco il giorno della vigilia di Natale in piazza Santa Maria Maggiore». Giuliano di Roma vedrà quindi la tradizionale accensione del fuoco natalizio e l'allestimento delle luminarie in paese.