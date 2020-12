Questa mattina una dolorosa notizia ha svegliato Piedimonte San Germano. Paolo Orefice è morto nella notte. Aveva solo quarantanove anni e a trovarlo senza vita all'alba la moglie che non è riuscita a svegliarlo. Sarebbe stato un arresto cardiocircolatorio a portare via l'uomo che lascia nel più profondo dei dolori la moglie e i figli. La comunità è scossa per la terribile notizia, questo 2020 resterà nei ricordi come uno degli anni più brutti di sempre. Tutti si sono stretti alla famiglia del finanziere in questo delicato momento.