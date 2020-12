lI ritrovamento in località "Vallincello" a qualche chilometro dal centro urbano. Il proiettile lungo 40/50 cm risale alla seconda guerra mondiale ed è venuto alla luce grazie all'occhio attento di qualche passante che ha avvertito i carabinieri della locale Stazione che hanno immediatamente messo in sicurezza la zona e attivato tutte le procedure di rito per la rimozione.