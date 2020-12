Si era reso irreperibile ma gli uomini dell'Arma sono riusciti a risalire ai suoi movimenti e scovare il pontecorvese. Per lui si sono aperte le porte del carcere. Tutto è partito nella giornata di mercoledì, in azione i carabinieri della stazione di Pontecorvo che hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo di 43 anni del posto, già censito per reati contro il patrimonio, contro la persona e in materia di stupefacenti, emesso Procura della Repubblica del Tribunale di Cassino. Il pontecorvese doveva scontare in carcere la pena di un anno e sei mesi di reclusione.



I reati

Il provvedimento messo in atto mercoledì scaturisce dai reati di furto in abitazione, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali commessi dall'uomo a Mondragone nell'estate del 2007. Ma l'uomo da tempo si era reso irreperibile.

Ricerche senza sosta

E così i carabinieri si sono messi sulle sue tracce. Sono state incessanti le ricerche e l'attività informativa posta in essere proprio dai militari della stazione di Pontecorvo che non hanno mai mollato la presa. E, così, alla fine sono riusciti a rintracciarlo e bloccarlo in un'abitazione di Portici di Napoli. A quel punto, come disposto dall'autorità giudiziaria, il quarantatrenne è stato portato all'interno della casa circondariale di Poggioreale.