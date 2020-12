Tre congelatori per conservare le dosi del vaccino della Pfizer. La Asl di Frosinone ne ha già disposto l'acquisto, dando seguito alla delibera della giunta regionale del 26 novembre scorso. L'iter è iniziato e il direttore generale Pierpaola D'Alessandro ha dato indicazioni anche per completare in tempi rapidi gli aspetti procedurali. Perché nella prima fase ad essere vaccinati saranno gli operatori sanitari. Poi si proseguirà con le altre categorie.

Cosa succede ora

Dicevamo della delibera della Regione Lazio, con la quale sono stati assegnati fondi alle Aziende Sanitarie per l'acquisizione di congelatori a -80 gradi centigradi «per l'attuazione del piano di fattibilità della prima fase di somministrazione del vaccino Covid-19». La somma impegnata per tutte le Asl del Lazio è di 618.556,965 euro. Per quanto riguarda la Asl di Frosinone è di 55.000 euro. Tre i congelatori acquistati dunque dall'Azienda Locale. Tutti sistemati a Frosinone. Nel Lazio le prime dosi saranno circa 180.000 e verranno distribuite in 18-20 punti, individuati nei maggiori ospedali delle diverse province. In Ciociaria l'hub di riferimento è il Fabrizio Spaziani di Frosinone. Bisognerà pure tener presente che per quanto riguarda il vaccino della Pfizer, dovrà essere effettuato il richiamo dopo 21 giorni. Si attendono le linee guida, che dovrebbero arrivare nelle prossime ore.

Le prime dosi, anche in Ciociaria, verranno somministrate al personale sanitario: ospedaliero, ma pure medici di medicina generale e in servizio presso Rsa convenzionate. E farmacisti. Ieri pomeriggio alla Asl riunione operativa anche per preparare la modulistica. Il metodo della somministrazione del vaccino parte dal consenso volontario e quindi bisognerà preparare appositi moduli. Quindi stilare la mappa dei nominativi. Va comunque ricordato che al momento nessun vaccino ha ricevuto l'approvazione né dell'Agenzia europea per i farmaci, né della Food and drug administration statunitense. Nel caso arrivassero le autorizzazioni, le prime scadenze sono le seguenti: fine dicembre per il vaccino Pfizer, inizio gennaio per quello di Moderna. Poi sarà il turno di quello preparato da Oxford e Astrazeneca. Il ministro Roberto Speranza ha sottolineato come è fondamentale evitare la terza ondata del Coronavirus, perché in un caso del genere la campagna di vaccinazione partirebbe in salita. Con ospedali e medici impegnati in prima linea.

In totale l'Italia ha opzionato 202 milioni di dosi di vaccino. Nella previsione che possano servire duedosi per ciascuna vaccinazione.

Il 2021 sarà l'anno delle vaccinazioni. In prima battuta la profilassi riguarderà operatori sanitari e socio-sanitari. Quindi toccherà a residenti e personale delle Rsa. In terza battuta le persone in età avanzata, over 80. Alle quali si aggiungeranno le persone in età compresa tra 60 e 79 anni e quindi tutti coloro con almeno una comorbilità cronica. Con ogni probabilità le vaccinazioni si effettueranno presso gli ospedali o con l'ausilio di unità mobili. Il ministro Speranza ha detto che saranno impiegate circa 20.000 persone. Utilizzando contratti ad hoc e con la pubblicazione di un invito per partecipare alla campagna di vaccinazione.

Poi naturalmente, quando la campagna di vaccinazione si amplierà, verranno coinvolti ambulatori vaccinali, medici difamiglia e medici militari. In Italia si va verso l'individuazione di un hub ogni 30.000 abitanti. Domenico Arcuri, incaricato dal Governo di mettere a punto gli aspetti logistici del piano, ha chiesto all'azienda statunitense Pfizer di trasportare direttamente le dosi in cento sedi già individuate dallo stesso commissario con le Regioni. Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'Istituto Spallanzani di Roma, ha affermato: «Chi ha avuto il Covid non deve vaccinarsi contro la malattia perché ha sviluppato anticorpi naturali, semmai dovrà controllare il livello di questi anticorpi. E quando questi dovessero scendere, si può riconsiderare una vaccinazione».

L'altra medicina

Il manager della Pierpaola D'Ales sandro ha voluto anche fare il punto della situazione sulle prestazioni che vengono erogate ai cittadini anche nel periodo della pandemia da Covid-19. Ha scritto su Linkedin: «Oltre il Covid in una settimana abbiamo fatto 11.000 prestazioni erogate ai cittadini. Cardiologia, chirurgia, angiologia, medicina sportiva, neurologia, psichiatria, visite, diagnostica. 161 mammografie, 292 cervice uterina per screening. E poi 42.000 esami di laboratorio.La sanità va avanti». Quindi ha chiosato: «A fine giornata ci si accorge che questi sono ritmi di lavoro. Questi sono i tempidifficili che attraversiamo.

Siamo un settore sotto crash test. Forza a tutti noi».

I numeri

Siamo nella quarantesima settimana dall'inizio della pandemia in provincia di Frosinone. Ieri 105 nuovi casi positivi, 154 negativizzati e 3 deceduti. Questa la sequenza completa: 54 casi il trenta novembre, 104 il primo dicembre, 136 il due,105 il tre. Evidente la discesa della curva dei contagi: 399 positivi in quattro giorni, per una media di 99,75 ogni ventiquattro ore. Nello stesso periodo 855 persone negativizzate, cioè guarite. Per una media di 213,75 al giorno. Guariscono più persone di quelle che si ammalano. Vale la pena di ricordare che 399 contagiati si registrarono nelprimo giornodi novembre, il mese che ha fatto segnare tutti i picchi. In questa settimana i decessi sono stati 17, per una media di 4,25 al giorno. Se invece focalizziamo l'attenzione sul mese di dicembre, allora le cifre sono queste: 345 i nuovi casi in tre giorni (media di 115 ogni ventiquattro ore), 716 negativizzati (238,16), 10 deceduti (3,33 al giorno).

Il trend

Il confronto non può non essere fatto che con il mese precedente, che si era aperto con 399 contagi il primo novembre. Poi 87 il due novembre, 355 il tre, 276 il quattro, 394 il cinque, 349 il sei,301 ilsette, 282 l'otto.

Quindi la curva ha proseguito così: 54 contagi il nove novembre, 201 il dieci, 275 l'undici, 305 il dodici, 220 il tredici, 215 il quattordici, 300 il quindici. Continuando: 69 casi il sedici novembre, 225 il diciassette, 343 il diciotto, 337 il diciannove, 188 il venti, 226 il ventuno, 192 il ventidue. E ancora: 83 casi il ventitré novembre, 189 il ventiquattro, 165 il venticinque, 154 il ventisei, 151 il ventisette, 115 il ventotto, 84 il ventinove e 54 il trenta. Per un totale di 6.588 casi positivi: una media di 219,66 ogni ventiquattro ore. E poi l'andamento delle ultime settimane. La trentanovesima si era chiusa con una media di 134,42. Nella trentaquattresima media di 183,28, nella trentacinquesima 235,86, nella trentaseiesima 292, nella trentasettesima 224,28. Nella trentottesima 225,71. Ora, nella quarantesima settimana, in quattro giorni la media è sotto i 100 contagiati al giorno (99,75). C'è poi la curva dei decessi. Situazione drammatica a novembre, quando in trenta giorni si sono registrati 100 morti. Per una media di 3,33 ogni ventiquattro ore. La situazione però non sta migliorando sotto questo punto di vista. Sono 49 i deceduti in undici giorni: la media è di 4,45 ogni ventiquattro ore. 62 in sedici giorni: media di 3,87.

Questo comunque l'andamento dei decessi nei vari mesi: a marzo sono stati 25, ad aprile 23, a maggio 2, a giugno 8. Poi zero morti sia a luglio che ad agosto, 1 a settembre e 9 ad ottobre. Poi 100 a novembre. A dicembre 10 decessi in tre giorni. La media è di 3,33. Resta comunque alta.

Il fattore Rt

Parliamo dell'indice di contagiosità del virus. La settimana scorsa nel Lazio era 0,8. Ma con queste differenze: a Roma 0,68, a Latina 0,65, a Frosinone 1,35, a Rieti 0,88 e a Viterbo 0,95. L'Rt è riferito però a due settimane prima, quando cioè la Ciociaria era anche sopra i 300 casi e arrivava dal periodo di picco (2.044 casi tra il 2 e l'8 novembre, 292 al giorno). Adesso la situazione è migliorata e secondo autorevoli indiscrezioni Rt in provincia di Frosinone è sotto 0,70.

Gli altri numeri

Stanno aumentando i guariti. Sono 8.122 su 11.548 contagiati. Il 70,3%. Contemporaneamente diminuiscono le persone positive in sorveglianza domiciliare: 2.049, quando per settimane sono stati oltre quota 3.500. Perfino 4.000 in determinati giorni.

Il numero dei contagiati in provincia di Frosinone è di 11.548. I decessi sono stati 178. I residenti nei 91 Comuni ciociari sono 489.083. Il tasso di mortalità misura il rapporto tra i morti per la pandemia e il numero degli abitanti. Significa che c'è stato un decesso per Coronavirus ogni 2.747,40 residenti. Il 31 ottobre era uno ogni 7.192,39 abitanti. L'attuale indice di mortalità è pari allo 0,036%. Dividendo invece il numero degli abitanti per quello dei contagiati, emerge che in Ciociaria è stata infettata una persona ogni 42,34 (il trentuno ottobre il rapporto era uno ogni 105,97). La percentuale attuale è di 2,36%. Poi c'è l'indice di letalità, cioè il rapporto trapersone finoracontagiate e decessi. La percentuale è dell'1,54%. Vuol dire che si è registrato un decesso ogni 64,87 persone contagiate.