Ma domani ci saranno gli scritti per i 167 aspiranti alla divisa da vigile urbano oppure no? A quest'ora è tutta un'incognita. Il Dpcm del 4 novembre ha sospeso le procedure concorsuali, prove pre-selettive o scritte, non gli orali per i quali si poteva procedere. Ecco perché il Comune di Cassino ha potuto ultimare le selezioni degli altri 5 concorsi.

Ora bisogna capire quando fare gli scritti per aspirante vigile urbano. Erano previsti per il 6 novembre scorso, ma il decreto del Governo ha fatto saltare quella data.

Lo stesso però era in vigore fino a oggi 3 dicembre e, nella speranza che le maglie si allentassero, il Comune ha fissato per domani le prove scritte.

"In questo momento ci sono solo incognite", dice il sindaco Enzo Salera. Che aggiunge: "Non sappiamo se dobbiamo pubblicare il rinvio oppure no". Secondo indiscrezioni il decreto continuerà nella direzione assunta finora ma manca il testo definitivo. E, visto che la conferenza in diretta nazionale è fissata alle 20.30, qualora dovesse proseguire il blocco sarà messo subito l'avviso sul sito del Comune. Se, invece, non ci sarà alcun blocco, domattina si faranno regolarmente le prove. Un bel grattacapo.