Coronavirus, in Italia 23.225 nuovi casi nelle ultime 24 ore su 226.729 tamponi eseguiti. I morti sono 993 morti, mai così tanti da inizio pandemia. Ieri i nuovi contagi erano 20.709 con 207.143 tamponi, le vittime 684.

In calo le terapie intensive (-19) e i ricoveri nei reparti Covid (-682). I casi totali da inizio pandemia salgono a 1.664.829, mentre i decessi complessivi sono 58.038.

I guariti sono 23.474 in più, incremento che porta il totale delle persone che hanno superato il virus dall'inizio dell'emergenza a 846.809. Calano gli attualmente positivi rispetto al giorno precedente, vale a dire quante persone con coronavirus sono in carico al sistema sanitario nazionale, che oggi sono 1.248 in meno. In totale le persone attualmente positive al coronavirus sono 759.982.