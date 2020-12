E così continua la "scia" della cassa integrazione annullata. Si tratta di quella legata al Covid e, dunque, più facile da gestire per la multinazionale. Nello stabilimento Fca di Piedimonte San Germano si lavora regolarmente. Senza fermi produttivi. E su tutti e tre i modelli, compresa Giulietta che sta per uscire di scena, anche se alcuni ipotizzano un "ritorno" in grande stile.



L'annuncio

La scorsa settimana era stato annunciato uno stop dal 30 novembre al 4 dicembre, ma in realtà i cancelli sono restati chiusi solo lunedì, giorno in cui è stata annunciata la revoca della cassa covid per il giorno seguente. Si è lavorato regolarmente anche ieri e, salvo diverse comunicazioni che potrebbero arrivare si lavorerà regolarmente anche oggi e domani. I pezzi mancati da alcuni fornitori sono arrivati. In fabbrica tutti al lavoro anche la prossima settimana. Secondo fonti ben informate un ultimo periodo di cassa integrazione nel 2020 potrebbe esserci verso la fine dell'anno, poco prima dello stop per le ferie natalizie.

Sul fronte Covid

Anche all'interno dello stabilimento si "combatte" contro il contagio. Sono stati 76 i positivi dal primo ottobre mentre nella giornata di ieri sono stati segnalati altri 6.

In totale, al momento, grazie ai negativizzati ci sono 18 positivi. Ogni volta lo stabilimento, oltre alla comunicazione avvia immediatamente tutti i protocolli necessari con sanificazione della postazione lavoro.

Finora si è sempre lavorato regolarmente. Massima l'attenzione e il rispetto delle norme igieniche all'interno.