Furto in superstrada, tabacchi nel mirino. Il colpo è stato messo a segno la notte scorsa lungo il tratto della superstrada tra Alatri e Ferentino.

La banda complice l'oscurità dopo aver sfondato la porta d'ingresso è entrata all'interno rubando tabacchi.

Ad accorgersi del furto i titolari grazie all'allarme.

Indagano i carabinieri. Per quanto riguarda il valore della refurtiva questo è ancora in via di definizione mentre è certo che i danni agli arredi non sono esigui.