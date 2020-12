Incidente, intorno alle 14,30, sulla strada principale 101 che collega Castelmassimo con la località Angeli. Coinvolta una donna di cinquant'anni, originaria di Veroli, residente a Collepardo, uscita fuoristrada con la sua Alfa Romeo che è andata a finire contro un palo della Telecom. Sul posto il personale medico che ha soccorso la donna, fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze. Non si esclude che sia stata colta da malore mentre era alla guida.

Sono intervenuti inoltre gli agenti della polizia locale che hanno provveduto anche alle operazioni di viabilità. La strada è chiusa momentaneamente per il ripristino del palo da parte dei tecnici. Inevitabilmente si è interrotta la linea telefonica.