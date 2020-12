Ad Atina, nella tarda serata di ieri, i militari della Stazione di Picinisco, hanno proceduto al controllo di quattro persone, tutte provenienti da comuni limitrofi, che si aggiravano in orario non consentito per le strade del paese senza comprovate esigenze di lavoro e/o salute. Gli stessi venivano sanzionati amministrativamente per il mancato rispetto dei divieti imposti dall'ultimo DPCM.