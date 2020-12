Grande festa a Minturno per i cento anni di Virginia Laracca Ciufo. Circondata dall'affetto dei familiari, Virginia ha celebrato il suo secolo di vita, con il taglio della torta, aggiungendosi così al gruppo dei centenari minturnesi. La signora Laracca è molto conosciuta nella comunità minturnese, in quanto è stata titolare, insieme all'indimenticato marito Mario Ciufo, di un negozio, situato nel centro storico di Minturno.

Un'attività che ha esercitato per oltre cinquanta anni, durante la quale ha conosciuto diverse generazioni. In tanti si ricordano quell'emporio, situato all'ingresso di Corso Vittorio Emanuele, dove si poteva trovare di tutto.

Ieri, insieme ai tre figli, sette nipoti, dei generi e, soprattutto, delle quattro bis-nipotine, ha festeggiato il suo importante traguardo, lucida e presente come sempre.