Avevano messo in piedi un piano da 'film hollywoodiano', che contemplava il rapimento di una 23enne, ex fidanzata di uno di loro, e l'eliminazione dei suoi genitori e del nuovo compagno. Un'azione folle, difficile da credere, che non si è concretizzata grazie ai carabinieri di Imola (Bologna): lunedì notte, infatti, i militari hanno fermato per un normale controllo legato al rispetto delle norme anti covid una Panda rossa con a bordo tre persone che sostava davanti all'ingresso di un condominio e quasi casualmente hanno smascherato le intenzioni dei rapitori.