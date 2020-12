È tornato in libertà Antonio Brancaccio, il quarantaduenne di Scauri arrestato la settimana scorsa dai Carabinieri. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Cassino, dottoressa Vittoria Sodani, infatti, ha convalidato l'arresto, ma ha accolto la richiesta del legale della difesa, l'avvocato Gianni Bove, il quale aveva chiesto la scarcerazione del presunto pusher. Il magistrato cassinate ha disposto per l'indagato il solo obbligo di presentazione all'autorità giudiziaria. Come si ricorderà Brancaccio fu arrestato l'altra settimana a Scauri, in seguito ad un servizio di controllo dei Carabinieri della Compagnia di Formia. I militari hanno individuato l'uomo, già conosciuto dagli investigatori, che lungo l'arteria principale di Scauri aveva incontrato un venticinquenne di Gaeta.

Sono intervenuti ed hanno bloccato i due, provvedendo a sequestrare 2.7 grammi di cocaina. Lo scaurese è stato arrestato, mentre l'acquirente, il venticinquenne disoccupato ed incensurato di Gaeta, è stato segnalato alla Prefettura, in quanto assuntore. I Carabinieri hanno poi effettuato una perquisizione domiciliare e hanno rinvenuto materiale utile per il confezionamento della droga e la somma contante di cinquecento euro, cifra ritenuta probabile provento della vendita.