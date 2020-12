Anche il senatore Massimo Ruspandini è risultato positivo al Covid. A comunicarlo, poco fa tramite i social, è stato lo stesso esponente di Fratelli d'Italia. Che ha scritto: "Tocca anche a me proprio come è capitato a centinaia di migliaia di italiani!

Vi rubo qualche istante per informarvi che ho appena scoperto di aver contratto anche io il Covid-19.

In questi mesi, viaggiando e continuando ad incontrare persone, come è ovvio per chi ha l'onore di ricevere questo mandato popolare, mi sono sempre controllato attenendomi al protocollo e sottoponendomi a numerosi tamponi.

Questo però è positivo. Dovrò stare in isolamento e sono costretto ad interrompere le mie attività politiche sul territorio e a Roma al Senato della Repubblica.

Non molliamo! Vi penso e spero di tornare con voi al più presto!"