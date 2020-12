Cronaca Neve e ghiaccio: spazzaneve e spargisale in azione. Astral: massima prudenza I mezzi sono in azione in queste ore sulle principali strade montane della provincia, su quelle che portano a Campocatino e Campostaffi in particolare

I mezzi spargisale in azione sulla strada che porta a Campocatino I mezzi spargisale in azione sulla strada che porta a Campocatino

La Redazione 03/12/2020 09:29 letto 3 volte

Neve e ghiaccio sulle strade montane e non solo della provincia di Frosinone e in quelle immediatamente limitrofe. A comunicarlo è l'Astral, che ha nel contempo invitato tutti gli automobilisti a prestare la massima attenzione nella guida. In particolare, in questi momenti i mezzi spazzaneve dell'Astral sono attivi sulla SR509 di Forca D'Acero tra i km 9+000 e 12+000. Sulla SP128 Campostaffi e sulla SR411 dir di Campocatino, invece, sono attivi mezzi spargisale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Segnala Notizia Vuoi segnalare situazioni di degrado nel tuo comune? Un incidente? Una sagra di paese? Una manifestazione sportiva? Ora puoi. Basta mandare una foto corredata da un piccolo testo per e-mail oppure su Whatsapp specificando se si vuole essere citati nell’articolo o come autori delle foto. Ciociariaoggi si riserva di pubblicare o meno, senza nessun obbligo e a propria discrezione, le segnalazioni che arrivano. Il materiale inviato non verrà restituito E-MAIL WHATSAPP

Contenuto sponsorizzato

Contenuto sponsorizzato