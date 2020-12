Scende sotto il 10% (9,99%) il tasso dei positivi sui tamponi effettuati. Da ieri in Italia sono stati rilevati 20.709 nuovi casi da coronavirus a fronte di 207.143 tamponi effettuati. Sono 20.709 i test positivi per il coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. I morti sono 684. Ieri 19.350 nuovi casi con 182.100 tamponi. Le vittime erano state 785. In tutto sono state superate le 57mila vittime da inizio pandemia (57.045).