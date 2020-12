L'ultimo saluto a Raffiolino Pellino, 77 anni, figura storica di Ferentino, è stato portato nella chiesa di Santa Maria degli Angeli. Raffiolino, per tutti Lillino, della omonima vetreria Pellino, un'azienda artigianale della città gigliata con oltre trent'anni di esperienza, è morto sabato scorso all'ospedale "Fabrizio Spaziani" di Frosinone.

E proprio ai medici e infermieri della struttura ospedaliera del capoluogo, la figlia del settantasettenne ha voluto rivolgere un ringraziamento per la professionalità e l'umanità dimostrata. «Purtroppo mio padre non ce l'ha fatta ma ringrazio lo stesso il personale dello "Spaziani" - sottolinea Annalisa Pellino - perché sono stati professionali, e sappiamo bene che per loro, come tutti gli altri sanitari, non è semplice lavorare con questa emergenza sanitaria che stanno combattendo come tutti noi, ma loro in maniera ancora più diretta, ormai da mesi. Grazie anche a tutte le persone che hanno espresso vicinanza e cordoglio alla nostra famiglia per la perdita di mio padre che continuerà a restare sempre vivo nei nostri cuori».