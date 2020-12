Un'aggressione brutale che ha fortemente scosso la comunità di Pontecorvo. Quanto accaduto domenica scorsa nella città fluviale ha fortemente scosso i cittadini. Un uomo, vittima di rapina, è stato brutalmente aggredito riportando ferite molto serie.

Dal primo momento, il sindaco Anselmo Rotondo ha stabilito un contatto diretto con i familiari al fine di avere informazioni sullo stato di salute dell'uomo. E, purtroppo, le novità giunte nella giornata di ieri non sono buone.

A riferirlo è lo stesso sindaco che ha informato come le condizioni dell'uomo siano «particolarmente serie» condannando, con forza, anche chi si è lasciato andare in commenti inopportuni su quanto accaduto.

«Contattato dalla famiglia del nostro concittadino, vittima della brutale aggressione nella giornata di sabato, informo la cittadinanza che le condizioni sono serie ed è in corso il trasferimento, per le opportune e più approfondite cure, presso l'ospedale San Giovanni di Roma – ha affermato il sindaco Anselmo Rotondo - Purtroppo anche in questo caso abbiamo assistito a delle esternazioni inopportune e fuorvianti da parte di persone che non conoscono la realtà dei fatti e che mettono in giro voci allarmanti.

A nome di tutta la comunità - ha sottolineato - esprimo e riaffermo la solidarietà al nostro concittadino e a tutti i suoi familiari». Intanto proseguono senza sosta le indagini a tutto campo da parte dei carabinieri della compagnia di Pontecorvo, coordinati dal capitano Tamara Nicoali, per cercare di ricostruire quanto accaduto.