Circa due ore per la convalida, quasi sette per la decisione. È arrivata poco prima delle 17 la notizia sulla decisione del gup Scalera per Luca Folco, il trentasettenne di Cassino arrestato con l'accusa di omicidio stradale dopo lo schianto con Ennio Marrocco.

Secondo quanto trapelato, il trentasettenne - titolare di diverse attività commerciali in città - avrebbe risposto alle domande del giudice, assistito dagli avvocati Luigi Scorpio e Corrado D'Alessandro. Poi la lunga attesa: convalidata la misura e disposti per il trentasettenne i domiciliari.

Folco, lo ricordiamo, era stato trasferito in ospedale subito dopo l'incidente avvenuto in via Appia sabato intorno alle 19. L'impatto tra la sua Bmw X6 e la Panda della vittima è stato fatale. Ennio Marrocco, suo coetaneo, conducente di mezzi pesanti è morto sul colpo. Folco, condotto in ospedale, è stato trovato con un tasso alcolemico superiore ai limiti e per questo condotto in carcere a Cassino, in attesa della convalida che ha avuto luogo ieri mattina in tribunale.



Le indagini

La dinamica dell'incidente mortale resta al vaglio della polizia di Sora, intervenuta nell'immediatezza insieme a 118 e vigili del fuoco.

Troppo gravi le ferite riportate da Ennio: la sua auto si è accartocciata a tal punto da rendere le operazioni di salvataggio oltremodo complesse. Ma, nonostante la celerità dei soccorsi, per lui non c'è stato nulla da fare.

Cruciali saranno gli elementi raccolti dagli agenti e le testimonianze. Gli accertamenti sabato sera sono andati avanti per diverse ore.