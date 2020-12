Lotta allo spaccio di stupefacenti. Controlli serrati da parte dei carabinieri del comando compagnia di Anagni che hanno predisposto controlli nelle aree maggiormente frequentate e lungo le principali arterie stradali di Anagni, Ferentino e di Paliano.

La scorsa notte i controlli hanno visto impiegati 40 militari delle Stazioni e del NORM dipendenti, che hanno identificato 75 persone e controllato 49 veicoli. In particolare.

La denuncia

Nel corso del servizio ad Anagni un 44enne del posto, già censito per reati specifici e contro il patrimonio, è stato denunciato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L'uomo, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di 6 grammi di marijuana e denaro contante ritenuto provento di attività illecita. La conseguente perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire altri 6 grammi di analoga sostanza e di materiale per il confezionamento dello stupefacente, il tutto sottoposto a sequestro.