Nella serata di ieri a Colfelice, i Carabinieri della Stazione di Arce hanno arrestato in flagranza di reato per estorsione un 65enne del luogo, già censito per reati contro la persona ed il patrimonio.

L'uomo, dopo aver avvicinato un operaio 42enne di Roccasecca, con la promessa di far archiviare un procedimento penale instaurato nei suoi confronti presso la Procura di Cassino, circostanza tra l'altro non veritiera, è riuscito a farsi consegnare dietro minacce, anche di morte, la somma totale di 2.600 euro.

Ieri però, all'ennesima richiesta di denaro, la vittima si è rivolta ai Carabinieri di Arce che, coadiuvati dai militari dell'Aliquota Operativa della Compagnia di Pontecorvo, hanno organizzato uno specifico servizio che ha permesso di arrestare il 65enne mentre riceveva la somma di 200 euro. Come disposto dall'A.G. di Cassino l'arrestato è stato tradotto presso il carcere di Isernia.