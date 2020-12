Si torna in fabbrica. Questa mattina i cancelli dello stabilimento Fca di Piedimonte San Germano saranno regolarmente aperti dopo lo stop di ieri dovuto alla cassa integrazione. Proprio ieri la dirigenza aziendale di Fca ha comunicato la revoca della cassa integrazione che era stata annunciata la scorsa settimana e che prevedeva lo stop su tutti e tre i modelli Giulia, Giulietta e Stelvio a partire da ieri, e fino a venerdì 4 dicembre.

Si tratta della cosiddetta "cassa Covid" per la quale non è necessario dare preavviso con 25 giorni di anticipo. Ufficialmente la cassa integrazione è stata revocata solo per la giornata di oggi ma da fonti ufficiose interne allo stabilimento trapela che si potrebbe lavorare tutta la settimana.

Per quale motivo? Il fermo produttivo non è stato dettato da un esubero di produzione rispetto alle richieste del mercato: la problematica è solo la mancanza di materiale che i fornitori, causa emergenza Covid, non riescono ad approvvigionare. In un primo momento si pensava che sarebbe stata necessaria tutta la settimana per recuperare il materiale: il problema è stato invece risolto prima del previsto, dunque questa mattina si torna certamente in fabbrica e, con molta probabilità, si lavorerà fino a venerdì senza interruzione.

Ma l'ufficialità in merito arriverà solo oggi: potrebbe anche rendersi necessario un nuovo stop. Intanto le vetture made in Cassino si mettono in vetrina in Francia per celebrare i 110 anni dalla fondazione. Gli ultimi giorni del 2020 sono utili per il Biscione per promuovere le Giulia e Stelvio nelle speciali varianti Sprint 110 Anni.

La serie speciale delle Alfa Romeo Giulia e Stelvio Sprint 110 Anni propone in Francia un'edizione esclusiva in serie limitata a sole 110 vetture.

Saranno infatti rese disponibili solamente 55 Alfa Romeo Giulia Sprint 110 Anni e 55 Alfa Romeo Stelvio Sprint 110 Anni. Alla base delle Giulia e Stelvio c'è chiaramente l'allestimento Sprint (ancora più completo nelle dotazioni) e il propulsore unico sarà l'unità diesel da 2,2 litri e 190 cavalli di potenza dotato del cambio automatico a otto rapporti; la Stelvio si può anche avere nella variante con trazione integrale Q4.

I prezzi vanno dai 51.400 euro per la Giulia che diventano 54.900 (57.900 euro per la Q4) per la Stelvio con disponibilità già dal prossimo mese di dicembre.