Schianto mortale in via Appia, il giudice si è riservato la decisione per Luca Folco, il giovane alla guida della Bmw X6 che si è scontrato con la Panda della vittima, trovato con un tasso alcolemico superiore al consentito. L'udienza di convalida è iniziata poco dopo le 10.30 ed è andata avanti per circa due ore. Quindi è probabile che abbia risposto alle domande del gup Scalera. Ora si attende la decisione per il trentasettenne di Cassino arrestato per omicidio stradale dopo l'incidente di sabato sera in cui ha perso la vita Ennio Marrocco, 37 anni di Cassino che viaggiava su una Panda vecchio tipo. Tra due ore le esequie di Ennio al Selvone.