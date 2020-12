Dopo l'arresto per spaccio di sostanze stupefacenti effettuato sabato sera a Scauri, i carabinieri della Compagnia di Formia hanno sequestrato altra droga e denunciato una persona. Il blitz è stato compiuto a Santi Cosma e Damiano dalla sezione operativa della stessa Compagnia e dalla stazione locale, i quali si sono avvalsi dell'apporto del nucleo cinofili di Roma.

I militari sono piombati in casa di V.M., metalmeccanico di trentotto anni di Santi Cosma, già noto alle forze dell'ordine. Qui hanno rinvenuto 13,20 grammi di marijuana, un bilancino elettronico e altro materiale per il confezionamento della stessa sostanza stupefacente. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro penale e l'uomo è stato deferito in stato di libertà. Un blitz che rientra nell'ambito di una serie di controlli in corso su tutto il territorio, che ha portato già ad arresti, denunce e sequestri di droga.