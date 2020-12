Un tonfo secco, un rumore sordo. Poi qualche interminabile secondo di silenzio. Si è pensato subito a una tragedia, per fortuna rivelatasi poi solamente sfiorata. A terra il corpo di una ragazza di diciassette anni dopo un volo di diversi metri. È accaduto ieri pomeriggio in un'abitazione di via Madonna della Neve, all'ingresso di Isola del Liri, poco distante dal confine con il territorio di Castelliri. La ragazza è precipitata nel vuoto dal secondo piano, sembra da una finestra.

Immediato l'allarme e l'arrivo sul posto dei primi soccorritori.

Il personale del 118 ha subito constatato la gravità delle condizioni della giovane. Ha perciò allertato un elicottero dell'Ares che poco dopo si è portato sulla zona, ha individuato un terreno adatto per atterrare ed è sceso in località La Piana, in territorio di Castelliri. La ragazza è stata stabilizzata sul posto e caricata sull'eliambulanza che è partita alla volta dell'ospedale San Camillo di Roma. Qui la giovane è arrivata in codice rosso. Dai primi accertamenti radiografici avrebbe subito la frattura di una vertebra oltre a quella di una caviglia.

Le sue condizioni sarebbero serie ma non così gravi da far temere per la sua vita. Molto importanti saranno queste ore per capire se la ragazza possa aver subito lesioni interne nel tremendo impatto con il suolo. Insieme al personale sanitario del 118 sono giunti sul posto i carabinieri della stazione di Isola del Liri, che si trova poco distante. Non è chiaro che cosa sia accaduto ieri pomeriggio nell'abitazione della ragazza. La diciassettenne potrebbe essersi sporta troppo dalla finestra forse nel tentativo di raccogliere qualcosa che le stava cadendo giù, dove si trova un terrazzino.

Altra ipotesi al vaglio degli inquirenti è quella che la giovane si sia lanciata volontariamente dalla finestra del secondo piano. Un gesto di disperazione che non può essere escluso considerata la dinamica della caduta. Intanto tra i residenti della zona è palpabile la trepidazione per conoscere le condizioni attuali della ragazza, sperando di rivederla tornare al più presto a casa sua.