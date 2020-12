Altri sette morti di Covid, di cui due ad Anagni, ma si conferma il trend dei contagi in discesa. Ieri, nel consueto bollettino di aggiornamento, i nuovi positivi sono stati 54 contro 139 negativizzati. La percentuale dei positivi sui tamponi si posiziona sul 9,4% in forza degli appena 564 test eseguiti. Dato quest'ultimo che risente dell'abbassamento fisiologico delle analisi eseguite nel fine settimana.

I decessi

Le vittime sono sette per la terza volta in sei giorni. Due sono di Anagni, si tratta di un uomo di 83 anni e di un uomo di 46 anni, quest'ultimo con patologie pregresse, quindi ci sono un uomo di 72 di Pontecorvo e una donna di 92 anni residente a Roma, entrambi con patologie pregresse. A questi quattro, inclusi nel bollettino vanno aggiunti tre decessi avvenuti sempre ieri di tre uomini di 64, 75 e 79 anni di San Giorgio a Liri, Cervaro e Aquino con patologie preesistenti. Le vittime del Covid in provincia di Frosinone sono 168 dall'inizio dell'emergenza. Nel solo ultimo mese si contano 100 persone che non hanno sconfitto il Covid, mentre da ottobre sono 109, quindi la media, rispettivamente si attesta a 3,33 e 1,78. La passata settimana si è chiusa con 32 decessi, cioè 4,57 al giorno. Nell'ultima decade di novembre i casi sono 45, quindi 4,5 al giorno. In questi dieci giorni sono morti 29 uomini e 16 donne. I primi avevano un'età media di 75,72, le seconde di 77,31, mentre la media generale è di 76,28 anni.

I contagi

Seguendo un filo rosso novembre si è aperto e chiuso con il massimo dei contagi, 399, e con il minimo, 54, dato verificatosi anche un altro lunedì, il 9 novembre per l'esattezza. Dei 54 contagi di ieri, dato che come tutti i lunedì risente del minor numero di tamponi processati la domenica, la maggior parte sono concentrati tra Alatri 5, Frosinone 4, Sora 4, Veroli 4, quindi Anagni 3, Arce 3, Arpino 3, Isola del Liri 3.

In questi centri si hanno poi 18 negativizzati a Sora, 14 ad Alatri, 11 a Frosinone, 9 a Veroli, 6 a Isola del Liri, 4 ad Anagni, 3 ad Arpino e 1 ad Arce. Negli ultimi quattro lunedì la media dei contagi si è attestata a 65, mentre nei precedenti quattro era stata di 86,5 e nei quattro prima ancora di 8,5, ma eravamo in un'epoca in cui il boom dei contagi non erano ancora esploso (14 settembre - 5 ottobre). Per il secondo giorno consecutivo si hanno meno di cento contagi. Non accadeva dal 14 e 15 ottobre, ovvero non accadeva da quando, per la prima volta, il 16 del passato mese, i contagi hanno toccato la tripla cifra con 100. Da allora solo sei volte i casi non hanno superato la tripla cifra, e ciò è successo due volte negli ultimi due giorni. A dimostrazione del nuovo trend. Da nove giorni si scende sempre sotto quota 200, mentre da undici si resta sotto i 300, a dimostrazione di come il mese di novembre abbia avuto due andamenti opposti, da una parte l'ascesa fino al picco (con una proiezione di ottomila casi a fine mese), dall'altra l'assestamento e la lente discesa fino alla chiusura a 6.588.

Il fattore negativi

Con i 139 negativizzativisi ieri, il totale degli ultimi sette giorni raggiunge la cifra di 1.766, per una media giornaliera di 252,28. Il valore è superiore alla media dei contagi certificati nello stesso periodo, che è di 130,14. Ciò significa che per ogni persona che, in provincia, contrae il nuovo Coronavirus ce ne sono due che escono dall'isolamento domiciliare o che guariscono dalla malattia. In ben due occasioni, peraltro, si sono registrati oltre trecento negativizzati tutti in una sola volta, il 24 novembre con 362 e il 28 novembre con ulteriori 332 pazienti

L'ordinanza

Ordinanza di chiusura in via precauzionale delle scuole a Filettino. Il provvedimento, partito ieri, avrà efficacia fino a domani. «La misura si è resa necessaria fanno sapere dal Comune in quanto è pervenuta una segnalazione di presunto caso di alunno risultato positivo all'infezione da Covid-19 ed avendo sentito il dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo di Piglio circa l'opportunità di chiudere temporaneamente a scopo preventivo, le scuole di ogni ordine e grado per evitare il propagarsi del contagio».