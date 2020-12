Scontro tra due auto, una donna ferita e una delle due macchine coinvolte posta sotto sequestro in quanto senza revisione e con l'assicurazione scaduta.

È il bilancio dell'incidente che si è verificato ieri sera, intorno alle 18.30 all'intersezione all'altezza di via Aia Cianchetti, alle porte del centro storico di Veroli. Lo scontro, al vaglio degli agenti della polizia locale, si è verificato tra una Fiat Panda condotta da una quarantenne e una Fiat Cinquecento guidata da una cinquantenne.

Proprio quest'ultima ha dovuto fare ricorso alle cure dei dottori. Entrambe le conducenti delle macchine coinvolte sono residenti a Veroli.

Ad avere la peggio, come detto, è stata la donna alla guida della Fiat Cinquecento. Per lei è stato necessario l'intervento degli operatori del 118 che l'hanno trasportata con un'ambulanza in ospedale. Fortunatamente non è in pericolo di vita.

La macchina, invece, guidata dalla quarantenne, la Fiat Panda, è stata sequestrata dagli agenti della polizia municipale. Infatti dagli accertamenti è emerso che l'assicurazione era scaduta ed era sprovvista di revisione. Sul posto sono intervenuti, inoltre, i carabinieri d'ausilio ai vigili urbani.

Inevitabili i rallentamenti al traffico veicolare durante le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi coinvolti. La dinamica dello scontro è al vaglio degli uomini del comandante Massimo Belli della polizia locale.