Grande cordoglio ad Alatri per la morte di Mattia Mugnano, di circa sessant'anni venuto a mancare nella giornata odierna ad Avellino dove era ricoverato. Mattia per una vita ha lavorato all'ufficio postale di Alatri in via Circonvallazione dove era conosciutissimo da tutti vista la sua attività ma anche per il suo modo di interagire con i clienti mettendoli sempre a loro agio. La notizia della sua morte ha generato tanti commenti di sconforto. In molti infatti hanno voluto esprimere pubblicamente l'amarezza per questa terribile notizia. Enorme dolore e dispiacere tra i suoi tanti colleghi dell'ufficio postale dove ha prestato servizio per molto tempo.